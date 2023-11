Vlahovic non partirà a gennaio e con l’Inter vuole riprendersi la Juve

L'attaccante serbo è il punto di riferimento per il futuro dei bianconeri e domenica farà di tutto per tornare al gol in un match importante

La Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Dusan Vlahovic a gennaio. Il club bianconero non ha ricevuto nessuna offerta indecente e non ha intenzione di scambiare il serbo di 23 anni con calciatori vicini o oltre la trentina, sarebbe un grave errore in ottica futura. I bianconeri considereranno solo offerte cash da 80 milioni in su, ad ora non pervenute.

Una sfida per tornare grande — Dopo la qualificazione della sua Serbia per la prima volta a una fase finale di un Europeo, Dusan Vlahovic vuole riprendersi la Juventus. La sfida di domenica sera può essere l'occasione giusta per l'attaccante serbo per tornare al gol e scacciare via i brutti pensieri tornati dopo l'infortunio alla schiena. Intanto la Juve punta su di lui.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.