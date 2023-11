Ravanelli: “Sulla carta la Juventus vita facile con il Cagliari”

Ravanelli ha parlato della prossimo incontro della Juventus contro il Cagliari: per l'ex calciatore sulla carta non dovrebbe esserci confronto

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Fabrizio Ravanelli ha parlato dei prossimi incontri in campionato della Juventus e dell'Inter. Dopo rispettivamente Cagliari e Frosinone, le due squadre si affronteranno nel derby d'Italia. Ecco le sue parole: "È una Juve che magari non può piacere però ha uno spirito incredibile. E' una squadra che sta seguendo alla grande il proprio allenatore, è una squadra che gioisce in maniera diversa dopo le vittorie e da questi piccoli particolari si capisce che si respira un'altra aria. Come si arriva allo scontro diretto con l'Inter? Sulla carta si direbbe che Juve e Inter dovrebbero avere vita facile contro Cagliari e Frosinone ma nel calcio non si può dire una cosa del genere".