Ravanelli: “Retegui sarebbe un valore aggiunto alla Juventus”

Fabrizio Ravanelli ha parlato dell'attaccante Mateo Retegui: per l'ex bianconero, la punta italiana sarebbe un profilo ideale per la Juventus

Intervistato per Tv Play, Fabrizio Ravanelli ha parlato dell'eventualità di un futuro alla Juventus di Mateo Retegui. Per l'ex bianconero, l'attaccante del Genoa e della Nazionale Italiana sarebbe un profilo adeguato da inserire nella rosa della prossima stagione. Ecco le sue parole: “Retegui è un giocatore da grande squadra, mi piace tanto. Sono rimasto folgorato dalla partita che ha fatto a Torino col suo Genoa. Non ha tirato in porta, ma ho visto un giocatore che ha fatto sportellate alla pari contro Bremer e Danilo. Potrebbe essere un valore aggiunto per questa Juventus, specialmente quando c’è da far riposare Vlahovic, ma anche insieme. Se i bianconeri dovessero prenderlo farebbero un grandissimo acquisto”.