Ravanelli: “Vlahovic e Zakaria migliorano tantissimo la Juve”

L'ex giocatore della Juventus ha commentato il mercato dei bianconeri e gli acquisti e le cessioni effettuate dalla squadra di Agnelli a gennaio

La Juventus ha dato il via al suo mercatoinvernale quasi allo scadere, riuscendo in pochi giorni a definire tre grandi arrivi a Torino. Il primo, in ordine di tempo, è stato quello dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, trasferitosi sotto la Mole per la cifra di 70 milioni di euro più cinque di bonus. Con il suo arrivo Massimiliano Allegri ha trovato l'attaccante che cercava, e potrà sistemare i problemi di sterilità della squadra. Il secondo ad arrivare a Torino è stato Denis Zakaria, centrocampista in scandeza con il BorussiaMonchengladbach che la Juventus ha portato alla corte di Massimiliano Allegri per 7 milioni di euro. L'ultimo acquisto è stato quello di Federico Gatti, con il difensore del Frosinone che rimarrà in Ciociaria fino al termine della stagione, per poi essere valutato in estate.