Adani: “La Juve ha fatto capire una cosa: se vuole un giocatore, lo prende”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha detto la sua sulla Juve: dal mercato fino alla Champions League

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato del mercato della Juventus, iniziando dal nuovo acquisto Zakaria: "Ottimo giocatore. Un centrocampista centrale che ha passo, copre bene il campo e non difetta in personalità. Credo sia in linea con quanto chiesto da Allegri. Questo mercato ha detto una cosa: la Juve se vuole un giocatore, lo prende". Per potersi permettere il mediano svizzero e Vlahovic sono state necessarie le cessioni di Kulusevski e Bentancur: "Io allo svedese non avrei rinunciato mai- ha rivelato Adani. Evitiamo il discorso economico, fermiamoci a quello tecnico: se non si è vista la qualità di un giocatore così, la sconfitta è anche di allenatore e club. Serviva il coraggio di aspettarlo, perché Kulusevski fa saltare il banco. Io stimo anche Bentancur, che però da tempo ha perso la sicurezza vista con Sarri".

L'Inter ha risposto agli acquisti bianconeri prendendo Gosens e Caicedo: "L’ho sempre reputata favorita e con il tedesco ha fatto un acquisto sopra la media, anche se è infortunato. Mentre Caicedo è stato il miglior dodicesimo della A con Inzaghi alla Lazio. Anche giocando 20’ ha sempre inciso, vuol dire essere forte di testa e di cuore. In più, sa lavorare spalle alla porta e di sponda, mettendo il corpo, come solo Dzeko in rosa fa".

Chiosa finale sulla Champions: Juve e Inter ora hanno più possibilità di passare il turno: "Al di là di Vlahovic o Zakaria, la Juve con il Villarreal non può che partire favorita, perché la differenza tra le rose è ampia. Poi però c’è il campo e lì gli spagnoli non regalano nulla: se non li affronti in maniera seria, ti possono complicare la vita. L’Inter invece non parte battuta con il Liverpool, anche se ovviamente i Reds sono superiori. L‘Inter è cresciuta molto e c’è un’unione di intenti tra società, Inzaghi e calciatori che rende tutto armonioso. Gosens potrebbe tornare al ritorno e offrire una soluzione in più: lui a sinistra e Perisic a destra. Tanta roba. E lo ripeto: anche con il tedesco, i nerazzurri devono fare di tutto per rinnovare il croato".