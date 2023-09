Ravanelli: “Juventus non da scudetto. Gatti? Mancata la personalità”

Fabrizio Ravanelli , intervenuto a Pressing, ha commentato l'ultima apparizione in campionato della Juventus . Ecco cosa ha detto: "Si sono visti anche dopo il 2-2 con il Sassuolo , dei limiti di personalità di questa squadra perché dopo aver raggiunto il pareggio, mancavano ancora dieci minuti e con un Sassuolo che stava non dico soffrendo ma era alla pari, la partita la devi vincere non solo tecnicamente ma con il fuoco che hai dentro perché sei la Juventus e devi fare qualcosa in più. Cosa che non ha fatto perché dopo il 2-2 la squadra ha perso le sue idee di calcio, le sue geometrie e ha subito dei gol ingiustificabili".

Ravanelli su Gatti e Szczesny

L'ex calciatore ha proseguito sulla Juventus: "In questo momento non è attrezzata per vincere lo scudetto ma la cosa è che non può andare a Sassuolo e perdere così. Gatti? È mancata la personalità di un giocatore ma preferisco sbagliare con lui che con un altro giocatore che non mi dà niente poi l'errore è di Szczesny che non deve darla li. Non parlare degli arbitri? Allegri non si lamenta mai né a favore né contro e anche in questo caso ha continuato sulla sua linea, poi magari qualche allenatore sa trasmettere il suo punto di vista in maniera forte".