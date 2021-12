Federico Bernardeschi e l’ovazione dello Stadium

L'Allianz Stadium e l'ovazione per il giocatore ex Fiorentina

Poi ovviamente bisogna dosare e pesarli sempre con il giusto peso, poi però quando senti gli applausi, una standing ovation così, che ripeto non è la prima, vale doppio e sono molto contento di aver aiutato la squadra a vincere , devo continuare così. Le prestazioni sono più importanti del gol, ma i gol sono la ciliegina in più, quella che ti fa mettere benzina extra anche nelle partite successive. Sono contento di chiudere l'anno così con gol e assist, vincendo. Era importante per noi, per il morale, per la squadra per iniziare bene il 2022, davvero soddisfatto

Io leader dello spogliatoio? L’importante è riuscire a trasmettere quell’esperienza che in questi cinque anni ho maturato in questa grandissima società che è la Juventus e in un grandissimo spogliatoio. Noi più esperti dobbiamo aiutare i più giovani. Vincere era fondamentale per noi, volevamo chiudere l’anno con una vittoria. Abbiamo ripreso qualche punto in classifica a chi sta davanti a noi. Adesso dobbiamo iniziare l’anno nel migliore dei modi così come lo abbiamo concluso. Allegri? Abbiamo un rapporto speciale, mi conosce bene e io conosco bene lui. Tutto viene fuori giocando. Auguro a tutti i tifosi di stare bene, speriamo che questo 2022 sia grandioso per tutta l’Italia, lo spero tanto".