Juventus: le academy di tutta Italia al J Hotel

Incontro di formazione al J Hotel per le Academy della Juventus sparse su tutto il territorio nazionale: una giornata di incontri, formazione e crescita del mondo bianconero

La Juventus ha concluso al meglio il girone di andata, imponendosi per 2-0 nell'ultima partita dell'anno sul Cagliari , ospite allo Stadium e battuto grazie alle reti di Moise Kean e di Federico Bernardeschi. Il numero 20 ha chiuso al meglio un mese d i dicembre che lo ha visto protagonista a suon di assist, e che lo ha visto tornare proprio contro i sardi al gol, più di 500 giorni dopo l'ultima volta con la maglia bianconera. Una grande soddisfazione per il giocatore, che a fine anno andrà in scadenza di contratto e che con l'arrivo del 2022 si siederà a trattare il rinnovo con la società, con la quale i contatti già sono iniziati.

La Juventus è ora in vacanza, e i giocatori insieme ad Allegri e il suo staff si ritroveranno il 30 di dicembre per iniziare a preparare un gennaio che dirà molto alla Juventus di quello che sarà la sua stagione, con gli scontri diretti con Napoli, Roma e Milan, oltre ai quali la squadra giocherà la finale di Supercoppa contro l'Inter. In queste giornate di risposo, la Juventus ha organizzato alcuni incontri, come spiegato sul suo sito internet.