Ravanelli: “Allegri ha lo spogliatoio in mano. La Juventus è affamata”

Intervistato a TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha parlato della stagione fin ora della Juventus. Ecco cosa ha detto: "Per Inter e Juventus non è una mini fuga, l’unica che può scappare è l’Inter e può tenerle testa solo il Napoli. La Juve invece viene da momenti difficili e ha grandissima fame. I bianconeri tecnicamente non possono competere, ma hanno una cattiveria impressionante".