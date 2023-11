La Marca: “Un elemento e la Juventus potrà vincere lo Scudetto”

La Marca ha parlato delle chance della Juventus di vincere la Serie A: per l'avvocato sarebbe sufficiente l'arrivo di un giocatore in rosa

Intervistato a One Football Club, Domenico La Marca ha parlato delle possibilità della Juventus di conquistare lo scudetto. Per l'avvocato al momento le rivali avrebbero qualcosa in più ma se i bianconeri fossero bravi a rimanere in orbita primo posto tutto potrebbe cambiare a gennaio. Inoltre, sarebbe sufficiente un solo innesto mirato per voltare le sorti del pronostico. Ecco le sue parole: