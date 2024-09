Rassegna stampa - Yildiz tesoro della Juve - JuveNews.eu

Dalla valutazione di Yildiz fino alla benedizione di Di Gregorio da parte di Zoff: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è giovedì 12 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Serie A si prepara a tornare: andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Datemi il Milan”. Il riferimento è ad Abraham che si prepara a scendere in campo da titolare contro il Venezia. A lato spazio a un’intervista esclusiva: “Boban lancia l’Inter: Champions show. Inzaghi lotterà per vincerla, le altre italiane no”. In taglio basso: “Casa Sinner. Che fasta coi bambini” e “Battuto il Brasile. Berrettini e Arnaldi, l’Italia di Davis parte alla grande”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con le parole di Totti sul destino delle grandi leggende come lui, Del Piero e Maldini: “Noi scomodi”. In taglio alto spazio agli ascolti tv: “Lo stadio sale, la tv scende”. A lato: “Hamsik: McTominay mio erede” e “Yildiz nella top dei tesori“. In basso: “Arnaldi fa impazzire Bologna”.

Tuttosport

“Juve sei in buone mani”, queste le parole di Zoff nella sua intervista a Tuttosport. In taglio alto: “Tutto il calcio per voi!”. In basso: “Riecco lo stadio pieno di Toro”, “Vinicius e le stelle del Real ma il Brasile è sparito” e “Urlo Berrettini, cuore Arnaldi”.