Rassegna stampa – Yildiz e Danilo: tra certezze e dubbi in casa Juve

Dalla certezza Yildiz, convocato dalla Turchia, fino ai dubbi di Danilo: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è venerdì 6 settembre 2024. La Serie A è in pausa per lasciare spazio alle nazionali: per Thiago Motta saranno due settimane utili per conoscere meglio la Juve e far capire le sue idee di gioco.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con Sinner: “Il sogno americano“. In basso spazio alla nazionale italiana di calcio: “Spalletti, rivogliamo l’Italia”. A lato: “Barella con il naso… nuovo. Morata al top per il derby”.

Corriere dello Sport

“Due Italia”, questo il titolo del Corriere dello Sport, che apre con gli Azzurri di Spalletti e Sinner. In taglio basso: “Juve, i tormenti di Danilo” e “Morata risveglia il Milan”. Sul difensore bianconero: “Con Allegri era un leader intoccabile, adesso va in panchina: è stato utilizzato solo 5 minuti in tre giornate. Thiago ha scelto Bremer e Gatti. Possibile divorzio dopo sei stagioni”.

Tuttosport

Tuttosport titola: “Sinner, notti magiche”. In taglio alto: “Italia, rifatti amare!”. E ancora: “Nations League: si riparte dalla Francia dopo l’euroflop“. In taglio basso: “Yildiz, cose turche per Motta” e “Ciammaglichella un gol per Vanoli”. Sulle Paralimpiadi: “Disco, arco, nuoto. È azzurro felicità”.