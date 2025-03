Rassegna stampa – Vittoria scaccia paura: la Juve risale in classifica

Dalla vittoria contro il Verona fino alle situazioni in casa Inter e Milan: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 4 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della squadra di Thiago Motta: “La Juve tira su”. E ancora: “Quinta vittoria di finale in Serie A: vetta a -6”. In taglio alto: “Rosse in giro a Milano”. A lato: “Il ballo di Simone. La mosse di Inzaghi per scatenare l’Inter” e “Carletto e il Cholo. A Madrid il derby infinito”. In taglio basso: “Leao e Theo è finita. In panchina poi addio. Il Milan volta pagina” e “Zaccagni, Dybala e una rinascita a colpi di classe”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Juve a reazione. Batte il Verona e torna quarta: -6 dall’Inter”. E ancora: “Thuram e Koop firmano il 2-0 che rilancia Thiago in zona Champions”. In basso: “Milan, altra rivoluzione”, “Inter, Inzaghi nei guai”, “Il Napoli sulle spalle di Lukaku”, “Inchiesta: un equilibrio mai visto” e “Ancelotti e Simeone, un derby da brividi”.

Tuttosport

“Avanti con Thuram“, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Il francese rianima la Juve che torna 4a a -6 dall’Inter”. In taglio basso: “Derby: Ancelotti sgrida le stelle Real”, “Inter, ansie e infortuni. Inzaghi, Bastoni in alto”, “Milan, tifosi in rivolta. Tare va in pole come ds”, “Toro, quanto tira Casadei!” e “Fieri di Sinner. È straordinario”. Nel frattempo arriva un’indiscrezione bomba: offerta da 80 milioni per… <<<