Rassegna stampa – Grande vittoria dell’Italia. Juve, allarme in difesa

Dalla vittoria dell'Italia contro Malta fino al caso scommesse e al match in programma tra Milan e Juve: tutte le novità sui bianconeri

Oggi è domenica 15 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è in pausa ma comincia già a pensare al Milan. Nel frattempo la nazionale italiana ha invece battuto 4-0 Malta. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

"Bellezze d'Italia", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che apre con la vittoria degli Azzurri. A lato novità sull'inchiesta scommesse: "Fagioli non ha scommesso sulla Juve". E ancora: "Lo juventino alla procura federale. Può avere uno sconto di pena importante". In basso novità su Milan-Juve: "Pioli (solo un gol preso in 6 gare) ritrova Kalulu. Allegri, sono rimasti appena tre difensori".