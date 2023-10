Milan, l’allenamento in vista della Juve: Pioli ne recupera tre

Il sito ufficiale del Milanha pubblicato una nota sull'allenamento in vista della Juve. Recuperato Okafor, mentre Krunic e Loftus torneranno in gruppo in pochi giorni. Ecco il comunicato: "Colazione a Milanello per i pochi rossoneri presenti all'allenamento odierno stante le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali.