Rassegna stampa – Tudor svolta la Juve: tutti all’attacco

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Attacca che ti passa. Tudor prepara la Juve d’assalto”. Sotto: “Mauro: A Giuntoli troppo potere. Più di Boniperti”. In alto: “Derby, sentite che VAR”. A lato: “Come stanno Inter e Napoli. Calha cresce, Lukaku è a mille. E Inzaghi vince la Panchina d’oro”. In basso: “Ferrari in 15 anni spesi 5 miliardi senza mai vincere”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la Juve: “Tudor terapia”. E ancora “Champions e 260 milioni da rivalutare. Vlahovic, Koop, Douglas Luiz e Nico: la Juve va rigenerata”. In alto: “Qui VAR a te stadio”. In basso: “Inzaghi, pronto il quarto rinnovo”, “Lukaku in volo missione 400”, “Gasp ci mette la firma” e “Fiorentina e Italia: il conto di Kean è 23”.

Tuttosport

“L’urlo di Igor“, questo il titolo di Tuttosport. A lato le parole di Birindelli: “Carismatico e schietto: il suo dna Juve farà la differenza” e di Okaka: “L’avvio choc e la camicia hawaiana… Ci disse: così vado in ferie”. In basso: “Lo stadio si può fare. E col Toro è un affare”, “Inzaghi: Apprezzato all’Inter: qui a lungo”, “Gasperini: Alla Roma? A chi non piacerebbe”, “Fede, un finale da gigante!” e “Riecco super Jasmine, il sorriso che conquista”. Nel frattempo arriva una notizie di mercato: può lasciare l’Inter e trasferirsi alla Juve <<<