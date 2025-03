Ciao Inter: “Può andare alla Juventus” / Calciomercato

Le ultime novità di calciomercato parlano estremamente chiaro: ecco cosa c'è da sapere rispetto alla Juventus

Santiago Castro non è più solo una scommessa per il futuro. L’attaccante argentino classe 2004, che al Bologna si sta ritagliando sempre più spazio, ha già attirato le attenzioni delle grandi. E adesso la Juventus è pronta a inserirsi nella corsa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i bianconeri sarebbero decisi a fare sul serio. L’Inter sembrava aver mosso per prima i passi giusti, ma a Torino qualcosa si è mosso. Giuntoli lo segue, lo apprezza. E ora valuta concretamente di provarci.

Il prezzo lo decide il Bologna

Il Bologna non ha bisogno di svendere. Castro piace, e tanto. E non solo in Italia. La valutazione? Intorno ai 40-45 milioni di euro. Una cifra che ha già fatto alzare qualche sopracciglio, ma i rossoblù sanno quello che hanno tra le mani. Chi lo vuole, deve presentarsi con un’offerta seria. E in tempi rapidi, perché la concorrenza non manca.

Anche il Napoli osserva

C’è pure il Napoli. Per ora resta sullo sfondo, senza affondare, ma è lì. Se dovesse partire Osimhen – come sembra probabile – anche gli azzurri potrebbero farsi avanti. Dipenderà da molte cose: dalla strategia, dal nuovo allenatore, da quanti soldi arriveranno in cassa. Intanto Castro continua a giocare, a crescere. In campo, sembra non risentire di tutto questo rumore. Ma fuori, il mercato ha già iniziato a muoversi. Juventus e Inter ci pensano eccome. E il Bologna si prepara ad ascoltare le offerte.