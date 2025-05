Rassegna stampa – Da Tudor a Ndoye: la Juve prepara le prossime mosse

Dal futuro della panchina bianconera fino al mercato e Ndoye: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 21 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan: “L’ora di Italiano”. E sopra: “Svolta Milan, Tare nuovo ds: accordo per 3 anni”. In taglio alto: “Il mito di Nino. Addio Benvenuti”. A lato: “Napoli, Inter e il pazzo venerdì dello scudetto” e “Del Toro stupisce. Tiberi si conferma. In 5 in 78 secondi”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Italiano si sfila”. E ancora: “Ha scelto il Bologna: vertice per il contratto” e “Accostato a Milan e Roma, vuole restare con Saputo”. In alto: “Tutto azzurro”. A lato: “Elkann, le grandi manovre” e “Commisso cerca il sì di Kean”. In basso: “Il nostro Rocky”.

Tuttosport

“Ndoye, ruggito Juve“, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Seguito da Giuntoli, piace molto a… Conte: a gennaio lo voleva il Napoli” e “Al lavoro per l’ala del Bologna: costa 40 milioni, occhio allo United”. Poi un ricordo per Benvenuti: “Grazie Nino”. A lato: “Luis Henrique. L’Inter rilancia” e “Tare al Milan la svolta buona”. In basso: “Toro, Cairo dovrà decidersi”, “Anconetani e il mio Pisa. Ora tifo per Tourè e Inzaghi”, “EuroLeague? English Cup. Ma c’è pure un po’ d’Italia”, “La favola di Recco. Dal quasi crac allo scudetto” e “Sinner, è Moya il nuovo coach?”. Nel frattempo arriva un’indiscrezione sulla possibile nuova Juve di Conte: formazione rivoluzionata <<<