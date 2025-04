Juventus scatenata: vuole un colpo dal Barcellona! / Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. E Giuntoli sogna un nome grosso dal Barcellona: ecco di chi stiamo parlando

Juventus news mercato: si sogna il colpo dal Barcellona

La Juventus è pronta a rifarsi il look. Sarà un nuovo anno zero, quello che inizierà la prossima estate, per la squadra bianconera. Solamente un anno fa stava prendendo forma il nuovo corso affidato a Thiago Motta, eppure quel momento appare già lontano anni luce. Dopo una corsa scudetto lasciata anzitempo e dopo le eliminazioni precoci da Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Tutto male, insomma, e tutto da rifare. Non sappiamo ancora se verrà affidato a Igor Tudor questo rifacimento: il tecnico croato ha iniziato benissimo sulla panchina della Vecchia Signora, sono sette i punti ottenuti in tre partite, ma al momento non ci sono certezze sulla sua permanenza dopo il Mondiale per Club. Abbiamo, invece, certezza che la società farà molto in sede di calciomercato. Tutto il necessario, per cancellare la delusione e ripartire per riportare la Juve dove merita. Il diesse Giuntoli lo sa, e sta quindi sondando nomi grossi.

L’ultima idea di calciomercato per la Juventus porta a Barcellona e, come riporta Todofichajes.net, risponde al nome di Ansu Fati. Parliamo di un esterno spagnolo classe 2002, un giocatore a cui era stata subito affibbiata l’etichetta del talento ma che si è poi pian piano assopito. Ancora non sono esplose tutte le qualità di un ragazzo che, comunque, dimostra di avere buona tecnica e belle capacità offensive. Il prestito al Brighton, in Premier League, lo ha parzialmente rigenerato ma ancora non siamo ai livelli sperati a inizio carriera. Quest’anno, tornato al Barcellona, ha collezionato solamente 9 presenze e 191 minuti. La Juventus, inserendolo in un contesto nuovo, potrebbe sprigionare il suo valore una volta per tutte. Dalla Spagna sono sicuri che Cristiano Giuntoli stia già avviando contatti con i catalani, vedremo se questi porteranno ad una vera e propria trattativa. E non è finita qui. In casa Juventus ci sono novità grosse anche rispetto ad Yildiz <<<