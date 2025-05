Rassegna stampa – Tre giornate al termine: Juve pronta a sfidare la Lazio

Dalla finale di Champions dell'Inter fino alla sfida in programma tra Lazio e Juve: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è giovedì 8 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Coppa non scappi. Inter, c’è il PSG”. E ancora: “Eliminato l’Arsenal (2-1) decisivo Donnarumma. I nerazzurri già carichi per la finale di Champions. Inzaghi ci crede: Il bello deve ancora venire”. In basso: “Fiorentina, notte da Conference, ma c’è il Betis”. A lato: “Giro da duri”. In taglio basso: “Cosa ha imparato Yamal”.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con i nerazzurri: “Simonaco”. E ancora: “Champions, Inzaghi trova il PSG: appuntamento il 31 in Baviera” e “Inter, finale da leggenda con Gigio e Kvara”. In taglio basso: “Il Napoli tenta De Bruyne”, “Operazione Breslavia”, “I 30000 del Bologna: un esodo mai visto”, “Allergia da trasferta per la Juve di Tudor” e “Berrettini: Roma è casa mia”.

Tuttosport

“Juve, guai se pareggi”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista a Zoff. A lato: “Next Gen: il sogno si ferma a Crotone”. In alto: “Inter, c’è il PSG. È bufera Barca”. In taglio basso: “Zapata: un Toro d’amore”, “Ho visto i fantasmi. Ma non mollo”, “Ruud: Tutti con Sinner”, “Palladino 2027: Viola stile Inter” e “Urla Michieletto. Trento, 6 magica”. Nel frattempo arriva una notizia sul calciomercato della Juve: 200 milioni di euro per… <<<