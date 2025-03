Rassegna stampa – Ciao Thiago: la Juve riparte da Tudor

Dall'esonero di Thiago Motta fino all'arrivo di Igor Tudor: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 24 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il cambio in panchina in casa Juve: “Tudor e a capo”. E ancora: “Dopo 13 acquisti e 234 milioni spesi la Juve azzera Motta” e “Il ribaltone in estate aprirà le porta a Conte (il sogno), Mancini o Pioli. Oggi il primo allenamento del croato”. In alto: “Italia che rabbia”. In taglio basso: “Riecco Thuram-Lautaro. Ma Inzaghi con l’Udinese sarà senza tre big”, “L’oro di Furlani un salto sul mondo” e “Ferrari irregolari. È cartellino rosso”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Juventudor”. E poi: “Igor per 4 mesi. Thiago Esonerato. Cambia tutto: 3-4-2-1 e Vlahovic” e “Ingaggio da mezzo milione e obiettivo Champions: oggi già allena”. In basso: “Regalata”, “Milan. Spunta l’idea Fabregas ma ha le quote del Como”, “Roma. I Friedkin chiamano Gasp: è il preferito” e “Napoli. Da Frattesi a Sudakov: la lista per Conte”.

Tuttosport

“Tudor: La mia Juve”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Motta esonerato: il nuovo tecnico arriva guidando da Spalato. I tifosi: Uno di noi”. In alto: “Italia, almeno l’onore”. In basso: “Il Toro in missione per bober Muriqi” e “Il volo d’oro di Furlani: Un salto nel futuro”. Nel frattempo Di Marzio sgancia un annuncio clamoroso sul mercato della Juve <<<