Rassegna stampa – Stop al calciomercato: Milan re, bene la Juve

Dagli ultimi colpi di mercato fino ai prossimi piani della Juve: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è martedì 4 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Anche Felix”. E ancora: “Il Milan chiude un super mercato: 5 colpi”. In alto: “Juve, tenere Kolo. Inter, futuro Sucic” e “Gravina rieletto: Così faremo grande il calcio”. A lato: “Casadei: Grazie Toro. Questo è il club perfetto per me” e “Fagioli viola. Una Fiorentina all’Italiana. Tris dalla Roma“. In basso: “Sorpresa per Conte. Al posto di Kvara alla fine arriva Okafor” e “Zaccagni e Castellanos. La Lazio torna quarta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il mercato rossonero: “Milan Felix”. E ancora: “Presi Joao e Sottil. Okafor va al Napoli. Fagioli è della Viola“. A lato: “Gravina rieletto presidente della FIGC”. In taglio basso: “Lazio quarta con Zac e Taty” e “Santi e Benji a casa Gasp”.

Tuttosport

“La Juve raddoppia con Kolo”, questo il titolo di Tuttosport che poi aggiunge: “Una squadra su misura, un’offerta al PSG”. In taglio alto: “Toro, Biraghi e… Salama”. A lato: “Joao Felix con Sottil. Rivoluzione al Milan!”, “Conte e Napoli. Il dopo Kvara in mano a Okafor”, “Roma, Salah bis con Nelsson e Gourna-Douah” e “Inter: ecco Sucic. Belotti-Benfica. Como: Douvikas”. In basso: “Col golpe del Taty la Lazio ritorna 4a”, “Gasp porta in Coppa la crociata anti Var” e “Brignone la Tigre accende i Mondiali”. Nel frattempo arriva un annuncio da brividi: Spalletti alla Juventus…