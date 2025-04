Rassegna stampa – Sprint finale in Serie A: la Juve vuole la Champions

Dalla lotta Scudetto a quella Champions: sprint finale in Serie A. Tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è domenica 27 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola. “Tiro da Scudetto”. E ancora: “Inter e Napoli alla pari: via allo sprint lungo 5 giornate”. In taglio alto: “L’ultimo regalo di Francesco: prove di pace a San Pietro”. In basso: “Addio Jair, freccia di Herrera. Vinse tutto con la Grande Inter”, “Milan a Venezia, c’è anche Jovic. Il Lecce parte per Bergamo. si gioca” e “Juve servono gol Champions. Tudor rischiatutto con Yildiz“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta Scudetto: “Una manita”. E ancora: “Inter, trappola Roma. Il Napoli per l’allungo” e “Corsa scudetto: 5 partite alla fine. Domenica bollente, duello a quota 71”. In alto: “Il popolo di Francesco”. In basso: “La Juve chiede aiuto a Yildiz, Kolo e Nico“.

Tuttosport

“Champions e Tonali. Juve, ci sei?“, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge “Eurobonus esauriti: col 4o posto in palio anche mercato e futuro”. In alto: “Elmas, scudetto o scherzetto”. A lato: “Inter con i big: c’è da perdere la testa e la Roma fa paura” e “Il Lecce è pronto a partire, ma spera ancora nel rinvio“. In taglio basso: “Arnaldi tra gli olè di Madrid avvicina Djokovic al ritiro”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: secondo Balzarini la Juve può fare un colpo a sorpresa <<<