Calciomercato Juve, colpo a sorpresa? Balzarini fa il nome di...

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. Ci sono novità pesanti riguardanti un possibile colpo a sorpresa

Il ko contro il Parma ha rimesso in luce una lacuna che per la Juventus, quest’anno, sta rappresentando una vera e propria coazione a ripetere. Ossia, l’inconsistenza offensiva e la carenza di gol da parte dei suoi attaccanti. Kolo Muani è ancora a secco – da un bel po’, ormai – e Dusan Vlahovic seppure coccolato e stimato da Igor Tudor ancora non ha trovato la via del gol sotto la sua gestione. Tutti problemi che il direttore della Juve, Cristiano Giuntoli, vuole risolvere in sede di calciomercato. Quindi, andando ad acquistare in estate un nuovo attaccante. Qualcuno capace di far saltare la qualità offensiva e l’apporto realizzativo della rosa. I nomi che si fanno sono molti ma tra questi, ecco che ne spunta uno completamente nuovo e mai circolato prima di oggi.

Calciomercato Juventus: spunta un nome completamente nuovo per l’attacco

Gianni Balzarini, noto giornalista e esperto di calciomercato, ha fatto il punto del mercato Juventus sul suo canale YouTube. Nel farlo, ha anche ipotizzato un nuovo profilo per l’attacco della Juventus. Le sue parole: “Secondo me quello buono, buono l’abbiamo appena visto allo Stadium ed è Krstovic, a me piace, me ne sto convincendo sempre di più, bisogna vedere quanti soldi vuole Corvino. Però questo è tanta roba, anche in prospettiva, poi è chiaro che dopo dipende dalla pressione che uno ha al Lecce che è diversa da quella che trovi a Torino. Però che la Juve lo stia tenendo d’occhio, sì, lo sta tenendo d’occhio, e a me lui piace molto, a me piace molto”. Nikola Krstovic, attaccante classe 2000 in forza al Lecce, dieci gol in campionato fino ad ora, va dunque inserito nella rosa di nomi per l’attacco futuro della Juventus. Vedremo, se questa sarà una pista tra tutte le altre emerse finora che prenderà forma nelle prossime settimane.