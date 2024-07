Rassegna stampa – Via Soulè, dentro Conceicao: la Juve cambia

Dalla cessione di Soulè fino al possibile nuovo nome per l'attacco: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

Oggi è sabato 13 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Morata! E c’è di più”. A lato: “Inzaghi fa il bis”. In taglio alto: “Vai Jasmine”. Mentre in basso: “Juve, belli di papà”. E ancora: “Dopo Thuram, i bianconeri puntano il figlio di Conceicao. Soulè dice sì al Leicester”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista a Gasperini: “Il calcio che non mi piace”. In taglio alto: “Tutti con Jasmine”. A lato: “Mulè: La Figc esca dal medioevo”, “La montagna e il topolino”, “La Roma si muove per Soulè“, “Greenwood: si fa avanti il Napoli” e “Social Ibra: Tempesta in arrivo”. In taglio basso le parole di Inzaghi: “Attenti alla Juve”.

Tuttosport

“Sancho, avanti Juve“, questo il titolo di Tuttosport. A lato spazio al tennis: “W Jasmine”. In taglio basso: “Bellingham-Yamal Golden Dynasty” e “Almeno un rinforzo entro martedì”.