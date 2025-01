Rassegna stampa – Champions League, oggi i sorteggi: Thiago rischia tutto

Dai sorteggi di Champions League fino alle ultime notizie di mercato: andiamo alla scoperta delle novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 31 gennaio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: “Gimenez. Ecco il 9”. E ancora: “Rivoluzione Milan: via Morata e Camarda” e “Punte e a capo. Con il messicano anche Joao Felix?”. A lato: “Motta ora se sbagli paghi. Kalulu ko un mese. La Juve su Danso” e “Roma due gol all’Eintracht. Va ai playoff e agli ottavi può trovare la Lazio”. In basso: “Brivido Juve-Milan. Sorteggi: il rischio della sfida italiano. Dea, sogno Bruges” e “Inter, la resa dei conti”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Rischiamotta. Juve-Milan, insidia derby. Arriva Danso”. A lato un’intervista a Goggia: “Solo lo sport premia il merito”. In basso: “Milan, ecco Gimenez. Via Morata”, “Napoli, Comuzzo a oltranza”, “Maldini all’Atalanta libera Zaniolo”, “Bologna, sorpresa Calabria” e “Lazio e Roma incrocio da brividi”.

Tuttosport

“Che confusione, sarà perchè, Thiago”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Juve in crisi d’identità: servono leader e certezze”. In alto: “Scosse Milan: via Morata. Conceicao al bivio derby”. A lato: “Inter e Milan parti civili contro gli ultrà”, “Io, l’Inter, Maratona e Platone”, “Lazio ko ma 1a. Roma: playoff poi il derby?”. In basso: “Ndour al Toro. Ballano 2 milioni” e Maldini da Gasp. Zaniolo viola. Comuzzo da Conte”. Nel frattempo c’è una voce clamorosa di mercato: dalla Juventus va all’Inter? <<<