Rassegna stampa – Skriniar spinge per la Juventus

La Gazzetta dello Sport

La perdita di Gleison Bremer, la cui stagione dovrebbe essere già terminata a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, spinge necessariamente la Juventus sul calciomercato. In tal fronte, il club bianconero avrebbe puntato il difensore centrale del Psg, Milan Skriniar. Quest’ultimo parrebbe favorevole al trasferimento al punto da attivarsi per favorire l’accordo per il prestito.

Corriere dello Sport

Oltre a un difensore, la Juventus potrebbe decidere anche per rinforzarsi a gennaio con l’innesto di un centravanti. Nessun arrivo dovrebbe però essere un trasferimento a titolo definitivo, ma la formula che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe adottare sarebbe quella del prestito. Lo stesso dirigente sarebbe impegnato anche su un altro fronte quello del rinnovo di Dusan Vlahovic. In caso di fumata nera, la società mediterebbe la cessione in estate.

Tuttosport

La Juventus su gode Andrea Cambiaso, le cui performance in bianconero sarebbero replicate anche in Nazionale. Per il jolly si sarebbe mosso il Real Madrid, il quale penserebbe a lui per come alternativa a Trent Alexander-Arnold per sostituire l’infortunato Daniel Carvajal, ma trovando la ferrea opposizione de La Vecchia Signora. Infatti, quest’ultima penserebbe a Cambiaso come futuro capitano sul quale costruire un ciclo vincente. Infine, Christian Panucci promuove Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli, tra i candidati a sostituire Bremer in inverno.