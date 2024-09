Rassegna stampa – Sinner re d’America. La Juve saluta Kostic

Dalla grande vittoria di Sinner agli US Open fino alla cessione di Kostic in Turchia da parte della Juve: le novità di giornata

Oggi è lunedì 9 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La pausa nazionali continua: questa sera a scendere in campo sarà di nuovo l’Italia di Luciano Spalletti che si prepara a sfidare Israele. Andiamo quindi alla scoperta delle ultime novità di giornata sugli Azzurri, sulla Juve e su tutta la Serie A.

La Gazzetta dello Sport

Tutta la prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al tennis: “Sinner sei un1co”. Il tennista italiano ha infatti battuto Fritz nella finale degli US Open e ha così conquistato il suo secondo grande slam dell’anno. E ancora: “Non c’è n’è per nessuno. Il re è nostro”, “Incassati altri 3,3 milioni, un anno da dominatore” e “Una macchina perfetta che manda tutti in tilt”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Un marziano tra noi”. Il riferimento è ovviamente a Sinner e al suo trionfo negli US Open. E ancora: “Batte Fritz in tre set (6-3, 6-4, 7-5) e si commuove per la zia malata: Dedicato a lei, c’è una vita oltre il tennis. Voglio augurare a tutti la salute”. A lato: “Noi italiani che voliamo con i vincitori” e “2024 l’anno del campione”.

Tuttosport

“JanniKing”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio basso: “Italia: ancora! Spalletti: Forza e sentimento. Tocca a Kean”, “Juve, Cabal mi emoziona più di Koopmeiners. Kostic va da Mou” e “Toro, almeno un rinforzo per Vanoli a gennaio”.