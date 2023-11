Rassegna stampa – Serata scudetto: Juve-Inter, chi vincerà?

Tuttosport

"Favorito sarai tu!", questo il titolo sulla prima pagina di Tuttosport. Il riferimento è alle parole di Allegri e Inzaghi che in conferenza stampa non si sono voluti sbilanciare. In taglio alto: "Fantasinner". In basso: "Gioia Milan, Camarda record. Sarri flop: Pronto a lasciare". Sul Torino: "Zapata, adesso pensaci tu".