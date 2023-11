Inzaghi: “Mi aspettavo una Juventus così vincente. Su Cuadrado…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha detto la sua in conferenza, parlando della Juve. Ecco le sue parole: "Se mi aspettavo questa Juve? Assolutamente sì, chiaramente la Juventus ha un allenatore come Allegri ed è un'ottima squadra. Vuole sempre vincere, come l'Inter del resto: ha grandissime ambizioni e quest'anno ha più tempo per preparare le partite, sappiamo tutti che è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è uno stimolo per migliorarci ogni giorno. Ci sono dei momenti in cui dicono che la squadra da battere è l'Inter e altri in cui dicono che ci siamo indeboliti, ma dipende sempre dai risultati.