Rassegna stampa – Altro che scudetto Juve: Inzaghi vuole il Triplete

Oggi è giovedì 6 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter in Champions: “Coppia d’oro. Thuram e Lautaro in gol. Il Feyenoord si arrende. Inzaghi: Triplete perchè no?”. In alto il ricordo di Bruno Pizzul: “Voce di un calcio garbato che univa il paese”. In taglio basso: “Roma, Lazio e Fiorentina. Giocate anche per l’Italia” e “Il Milan si rifà in America. Furlani vede Cardinale”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Fanno paura”. Il riferimento è all’Inter, vittorioso in Champions League: “Thuram-Lautaro: 2 gol. Feyenoord smontato”. In basso: “La Lazio balla con Pedro”, “Coro Roma: Vamos, Paulo”, “Fiorentina con il Pana torna Kean in attacco”, “Juve, i finali sono thriller: persi 9 punti“, “Fonseca si prende 9 mesi di squalifica” e “Scommesse stadi e tasse: via libera del governo”.

Tuttosport

“L’Italia che resiste”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la vittoria dell’Inter. E ancora: “Thuram-Lautaro colpo Inter a Rotterdam”. In alto: “Scudetto Juve? Se batte la Dea…” e “Inter e Juve, Mondiale per club da ricchi: montepremi da un miliardo di dollari!”. A lato: “Grazie Bruno, voce dell’Italia che amavamo: eri la Nazionale”. In basso: “Vai, Toro! Adesso possiamo divertirci” e “Furlani salta lontano: L’obiettivo è l’oro”. Nel frattempo la Juve pensa a una cessione clamorosa: è appena arrivato ma può già partire <<<