Rassegna stampa – Scommesse, dopo Fagioli e la Juve l’inchiesta si allarga

Il caso Fagioli ha fatto nascere una vera e propria inchiesta in tutta la Serie A: le ultime novità di giornata

Oggi è sabato 14 ottobre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve è in pausa ma i giocatori bianconeri sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata.