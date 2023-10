Marchetti: “Scommesse? Evidente fuga di notizie, situazione difficile”

Luca Marchetti , giornalista, ha detto la sua a TMW sulla vicenda scommesse , che ha coinvolto anche la Juve . Ecco le sue parole: "È evidente che c’è una fuga di notizie che viene filtrata e data in pasto ai tifosi con una logica di ascolti e di visibilità. Nella situazione difficile che sta vivendo chi è indagato c’è questo ulteriore stillicidio. Generalmente si cerca di raccogliere delle notizie e poi quando le scopro le vado a dare, senza fare conti alla rovescia.

Questo è un effetto collaterale di una vicenda molto più seria di quanto vogliano farla passare. Anche questa fuga di notizie ha accelerato la notifica dell’inchiesta su Tonali e Zaniolo, sia per delle logiche investigative sia per non ledere la Nazionale. Bisogna capire poi quali conseguenze ci saranno sulla carriera e sulla vita di questi ragazzi.