Rassegna stampa – Ricetta Scudetto? Quale può essere l’asso di Allegri

Oggi è venerdì 29 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Dopo il successo in casa contro il Lecce, la Juve si prepara a sfidare l'Atalanta: il match valido per la 7° giornata di Serie A è in programma per domenica alle ore 18.00. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.