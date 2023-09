Brambati: “Su Berardi Allegri aveva ragione. Ecco cosa manca alla Juve…”

Brambati ha proseguito: "La Juventus non ha i giocatori di livello che hanno altre squadre, in più se non sfrutti in quella settimana il lavoro fatto in un certo modo puoi pagare. Se non fai certi lavori, inutile non fare le coppe". Infine, sul futuro della panchina bianconera ha aggiunto: "So che Thiago Motta è uno degli allenatori che la Juventus ha in mente per il dopo-Allegri, insieme a Tudor e Conte".