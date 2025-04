Rassegna stampa – Presente e futuro: Yildiz vuole la Juve

Dalle prossime mosse di mercato alla Champions League dell'Inter: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 16 aprile 2025 e la redazione di juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Sogna ancora. Il piano di Inzaghi per regalarsi il Barca in semifinale”. Sotto: “Brividi blaugrana e Gigio salva il PSG”. In taglio alto: “Ultras. Mai più di sera le partite a rischio” e “Favola Curtis. 18 anni e 100 metri da Divina”. In basso: “Milan nel futuro. Incontrato Tare” e “Juve all’italiana, da Tonali a Lucca“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la sfida in programma tra Inter e Bayern Monaco: “Lautaro sei in tutti noi. Inzaghi prenota la semifinale”. A lato: “Barca e PSG cadono ma vanno avanti” e “Notte da Real: Ancelotti ci crede”. In basso: “Assalto Lazio con Taty e Dia”, “La meglio Fiorentina” e “McTominay e Lukaku: una ditta da 27 gol”.

Tuttosport

“Bayern? Yildiz vuole la Juve”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Inter attenti al Kane”. A lato: “Donnarumma salva il PSG. Carica Real: Remuntada!”. In taglio basso: “Che tiro! Sorpresa Zapata”, “Il Milan e Tare verso il sì” e “Sara va oltre la Fede!”. Nel frattempo arriva l’annuncio sul futuro di Tudor: resta o va via? <<<