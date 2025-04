Rassegna stampa – Addio Papa Francesco: calcio in lutto

Oggi è martedì 22 aprile 2025: andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 22 aprile 2025 e la redazione di juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Tutta la prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla scomparsa di Papa Francesco: “Il campione di tutti”. Sotto: “Il calcio si è fermato. Domani le 4 gare di A”, “Velasco: Quella foto di frati pallavolisti” e Zanetti: Che idea la partita della pace”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Tanto Padre”. E ancora: “Alle 7:35 di ieri è morto Papa Francesco: il mondo dello sport, che lui amava, l’ha sentito sempre vicinissimo”.

Tuttosport

“Campione del mondo”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Addio Papa Francesco: lascia un’eredità preziosa anche per lo sport”. In basso: “La Serie A recupera domani (18:30): la Juve ritrova Yildiz, il Toro offre un’altra partita a 1 euro“. Nel frattempo arriva una notizia di mercato da urlo: Vlahovic in cambio di… <<<