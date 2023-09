Rassegna stampa – Occasione Juve: chance per una notte al comando

Matchday per la Juve che ha l'occasione di passare momentaneamente in testa al campionato: le principali novità di giornata sui bianconeri

Oggi è sabato 23 settembre 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Alle ore 18.00, la Juventus scenderà in campo al Mapei Stadium dove sfiderà il Sassuolo per la quinta giornata del campionato di Serie A. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola: "Voglio un Milan alla Lodetti. L'esempio del campione scomparso che non mollava mai". La rosea onora la scomparsa dell'ex giocatore rossonero. Spazio anche per la Juventus: "Inter ti prendo. Juve io scappo" nel quale si evidenzia la chance primato, almeno per una notte, dei bianconeri.