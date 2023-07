Juve, Platini: “Quello che ha fatto la famiglia Agnelli a Torino è eccezionale”

In occasione dei 100 anni di presidenza della Juve della famiglia Agnelli Platini ha rilasciato un'intervista ai microfoni del TG1

In occasione dei 100 anni di presidenza della Juve della famiglia Agnelli l'ex bianconero Platini ai microfoni del TG1 ha detto: "Quello che ha fatto la famiglia Agnelli a Torino e in Italia è stato qualcosa di eccezionale, qualcosa che non si ritrova più. Questo è un momento un po' più complicato, ma ritorneranno i bei tempi".