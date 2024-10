Rassegna stampa – Il Napoli fugge in testa: Juve che fai?

Dalla vittoria del Napoli contro il Milan fino all'importanza di Vlahovic nella Juve: tutte le notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è mercoledì 30 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan visto Conte?”. E ancora: “Il Napoli spacca il Diavolo: in fuga a +7”. In taglio alto: “Anticipi: vincono Lecce e Bologna. Oggi l’Atalanta per il grande salto”. A lato: “Matilde la nostra stella. Il tragico addio all’azzurra dello sci”. In basso: “Attenta Inter” e “Vlahovic. La Juve è sempre più sua. Arriva già a 1000 minuti“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Napoli: “Rooom! Conte fa il vuoto: +7 sull’Inter e +8 sulla Juve”. E ancora: “Apre il belga: sesto gol al Diavolo. Poi Kvartskhelia gela San Siro. Quinta vittoria di fila degli azzurri. Settimo clean sheet in 10 partite. Antonio: Gruppo formidabile”. DeLa: “Bravi tutti”. Domenica c’è il Gasp”.

Tuttosport

“RoboKoop”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Assente da un mese per la costola incrinata a Lipsia, Koopmeiners torna a disposizione in Juve-Parma protetto da un’armatura speciale”. In taglio alto: “Lukaku-Kvara, che diavoli”. A lato: “Il segreto di Thuram? Un cuscino”. In basso: “Sinner, virus: niente Bercy. Punto tutto su Torino”, “Piangiamo per Matilde: Più sicuri in nome suo” e “Torino mette fretta a Cairo”.