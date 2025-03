Rassegna stampa – Motta alla Trap: Juve, difesa di ferro

Dalla difesa della Juve fino al match dell'Inter contro il Feyenoord: tutte le principali novità di giornata

Oggi è mercoledì 5 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la Champions League: “Inter, vola con me. Col Feyenoord serve Lautaro. Inzaghi cambia, fuori Calhanoglu e Mkhitaryan, dentro Asllani e Zielinski”. In alto: “Effetto Hamilton: 100 milioni in più” e “Nibali vola Pogacar: Corre per la storia”. A lato: “La Juve ci crede. Pazza idea scudetto. Così torna l’entusiasmo” e le parole di Capello sulla lotta scudetto: “Volata a 4 da spettacolo. Anche Motta può farcela”. In basso: “Milan, gioca solo chi corre”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Motta alla Trap“. E ancora: “Muro Juve: 14 clean sheet, il record europeo di Thiago”. In alto: “Inter da Triplete. Missione Lautaro” e “Rodrygo e Brahim: festa Real”. In basso: “Effetto Conte: Napoli infinito”, “Maignan e Pavlovic: altri casi al Milan”, “Da Ancelotti al mercato. Roma, ecco l’identiTotti” e “Riscatto Tavares: la Lazio accelera”.

Tuttosport

“Hancko, prove di Juve contro Lautaro”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la sfida di Champions tra Feyenoord e Inter. In alto: “L’onta Empoli ricarica Juve. Mai dire scudetto. Però…”. A lato: “L’Arsenal ne fa 7 al PSV! Brahim-gol derby Real”. In basso: “Basta affitti, vendo lo stadio”, “Insulti all’arbitro. Fermato Maignan” e “Doppio misto con Matteo? La risposta è scontata…”. Nel frattempo arriva una bomba su Kolo Muani: il giocatore ha deciso che… <<<