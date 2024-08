Rassegna stampa – I giovani di Motta: Juve nel segno di Mbangula

Dalla rete di Mbangula alle scelte vincenti di Motta contro il Como: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

“Il colpo di Motta”, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che apre con la scelta vincente di schierare dal primo minuto Mbangula. In taglio alto: “Dea più forte di tutto”. A lato: “Lukaku in soccorso di Conte”. In basso: “Il Milan fa centro. Fofana è pronto si tratta per Vos” e “La difesa invecchia. Inter, cono Palacios più alternative”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Thiago gen. È la Juve di Mbangula”. A lato: “Napoli: Neres e altri 3”, “Dybala quante ombre”, “Palacios si avvicina all’Inter” e “Il Milan insegue il baby Vos”. In taglio basso: “Fiorentina: Berardi e Sagnan subito”.

Tuttosport

Tuttosport apre con la vittoria contro il Como: “Juve, robe da Motta!”. In taglio basso: “Van den Bosch pressing Vanoli”, “Mago Sogliano. Il ds dei miracoli”, “Brescianini-Retegui. Gasp, che Atalanta!” e “Neres e Lukaku per placare Conte”.