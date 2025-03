Rassegna stampa – Motta si gioca tutto: la Juve non può sbagliare

Dalle ultime novità sul futuro di Thiago Motta fino alla lotta scudetto: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è sabato 15 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Bobo Vieri su Atalanta-Inter: “Ve lo do io lo scudetto”. Sotto: “La Serie A il giorno di Pasqua”. In alto: “Rosso si spera”. A lato: “Europa o mai più”, “Toro arriva l’Empoli. Genoa colpo salvezza”, “L’affare capovolto. Kean rinato in viola. Nico rebus per Motta. Almeno fino ad ora…” e “Federica è tua!”. In basso: “Il Diavolo e l’acqua santa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Uno salta. Thiago e Conceicao: 900′ per evitare il flop”. E ancora: “Con l’eliminazione della Roma e il quinto posto Champions ormai perduto aumentano le pressioni su Juve e Milan”. A lato: “UEFA, la Roma si ribella”, “Crisi Lecce: due punti in sei gare” e “Pep: Non rovino il calcio italiano”. In basso: “Lautaro fa pensieri d’oro”, “Coppia RaRo formula Napoli” e “Fede, Coppa in mano e può vincerne 4”.

Tuttosport

“Il popolo Juve vota Antonio”, questo il titolo di Tuttosport che poi aggiunge: “Le scelte dei tifosi sul nostro sito: il 54% sogna il ritorno di Conte”. A lato: “Casadei-Ricci spinta azzurra per il Toro” e “Miretti, doppietta d’autore“. In taglio alto: “L’apoteosi” e “Alba rossa”. Nel frattempo arriva una grossa novità di mercato: la Juve valuta un addio clamoroso <<<