Rassegna stampa – Motta cambia per ritrovare la vera Juve

Oggi è mercoledì 19 marzo 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Inzaghi fa il mago”. In alto: “Da Retegui a Kean, le vie del gol azzurro” e “Occasione Ganna: Sanremo, ci sono”. A lato: “Pronto Max, ci sei? Primo contatto telefonico Furlani-Allegri. E c’è il caso Theo” e “Motta cambia tridente e dialogo. Col Genoa Kolo-Vlahovic-Yildiz. E ora il tecnico prova a riconquistare lo spogliatoio”. In basso: “Il fu Mattia Ganchev”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Fagioli: “Per la Juve ho pianto. Ma Firenze mi ha restituito la felicità”. In basso: “Inzaghi, l’Inter prepara il rinnovo”, “DeLa, il Napoli ha fatto Centro”, “Lotito: I tifosi della Roma mi amano”, “Cambiaso non al top: convocato Bellanova” e “Il ct Garcia ha un’idea: Lukaku capitano”.

Tuttosport

"La vera Juve è come me: non molla!", queste le parole del tifoso bianconero che ieri era in prima pagina di Tuttosport, che ha quindi deciso di intervistarlo. In alto: "Pulici: "Cairo, vendi". A lato: "Lo show dei club unirà il mondo". In taglio basso: "È morto il dribbling", "E sprillo punte. Stranieri top", "Fa causa all'Atp, bufera Djokovic", "Pecco non può fare così fatica" e "Milano-Torino magia Superga".