Rassegna stampa – Motta a forte rischio: 10 partite per il futuro della Juve

Dalla posizione di Motta fino al match della Lazio contro l'Udinese: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 11 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la situazione in casa bianconera: “Motta quanto hai perso“. E ancora: “Juve zero titoli, milioni di euro in fumo”. E sotto: “E Allegri? Studia la rivincita col Milan”. In alto: “Dosso: La mia vita in quei 60 metri” e “Ganna con la barba torna top a 56 orari”. A lato: “Uno due Inter”. In taglio basso: “La Signora abbandonata”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Smottamento. Giuntoli lo difense, i tifosi lo contestano, la società si divide”. E ancora: “Thiago-Juve: il futuro in 10 partite“. In basso: “Lazio, solo 1-1 con l’Udinese. Motta resta quarto a +1”, “Inzaghi vuole fare il Mago”, “Nessuno come Conte specialista degli sprint”, “Ranieri batte tutti: è lui Mister Europa” e “Eroici premiato ai Nastri d’argento”.

Tuttosport

“Motta a tempo. E Gasp va in pole”, questo il titolo di Tuttosport che candida il tecnico nerazzurro come prossimo allenatore della Signora. A lato: “Pogba oggi si risente giocatore. Chi lo vuole?” e “La Lazio fallisce il sorpasso sulla Juve”. In basso: “Inzaghi sdoppia l’Inter per la Dea”, “Casadei vede azzurro, Elmas vede granata”, “Subito Top Ganna. Crono da paura” e “Nba d’Europa. Ci siamo quasi”. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: tutto vero, dicono che Vlahovic… <<<