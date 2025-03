Rassegna stampa – Doppia sfida: Motta pensa all’Atalanta, la Juve al mercato

Dalla preparazione della sfida contro l'Atalanta fino alle ultime novità sul mercato: tutte le notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 7 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Milan senza pace”. E ancora: “Che bufera su Conceicao. Secondo il suo portavoce è scontento di club e squadra. Il tecnico: Falso, sono con me. Ma restano il giallo e il disagio”. In taglio alto spazio all’Inter: “Ho visto un 3. Perchè Inzaghi crede nel Triplete dell’Inter”. In basso: “Show Ferrari a Milano: Siamo da Mondiale” e “Pazzesche. Roma e Lazio (in nove) vincono all’ultimo secondo. I quarti sono possibili”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Lukaku: “Conte ti cambia. Lautaro? Mai più sentito, merita il successo che ha”. In basso: “Roma da urlo. Showmurodov”, “Festa Lazio, fa il colpo in 9”, “Fiorentina: tutto al Franchi”, “Juve-Kolo 45 milioni sul tavolo” e “Milan, pagano Leao e Theo”.

Tuttosport

“Gasp fatti più in là“, questo il titolo di Tuttosport che continua: “Juve-Atalanta, tre sfide per Motta”. In alto le parole di Hamilton: “Vi amo”. A lato: “Casadei e Vanoli. Chiamale emozioni”, “La primavera sperimenta la nuova regola degli 8 secondi”, “Conceicao spacca il Milan. La retromarcia non gli basta”, “Shomurodov al 93′. Isaksen al 98′. Roma e Lazio da urlo” e “Se lo sport in Italia diventa un affare di buona famiglia”. Nel frattempo ecco il colpo da urlo: Nuno Tavares alla Juventus <<<