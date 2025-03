Nuno Tavares alla Juventus, ecco il colpo da urlo | Calciomercato

La Juventus sta lavorando su più fronti. Uno di questi, in sede di calciomercato, riguarda un possibile colpaccio dalla Lazio

Le cose sembrano essersi sistemate in casa Juventus. La vittoria sul Verona ha rilanciato i bianconeri al quarto posto ed ora possono guardare con fiducia e addirittura con malizia al di sopra del proprio capo: l’Inter, capolista del campionato, dista solamente sei punti. Nessun volo pindarico, per carità, ma la fiducia di guardare con speranza al finale di campionato. E anche al dopo. L’idea – sperando che non accada nulla di talmente tragico da dover interrompere il progetto Thiago Motta – è quella di fare un grande calciomercato così da continuare ad alimentare la crescita della rosa. Tenendo conto che alcuni giocatori, ad esempio Cambiaso, che è ancora nel mirino del Manchester City, potrebbero andare via. Ma Giuntoli non vuole lasciare nulla al caso e avrebbe già messo – in base a informazioni raccolte da Juvenews.eu – un potenziale sostituto nel mirino: Nuno Tavares.

Juventus su Nuno Tavares: ecco cosa sappiamo / Notizie calciomercato

La stagione di Nuno Tavares è sotto gli occhi di tutti: già 8 assist vincenti e un apporto, in termini di spinta e supporto alla fase offensiva, davvero fuori dal comune. Questo ha spinto diversi club a prendere informazioni. Juve compresa. Ma qual è la situazione del portoghese? La Lazio è pronta a riscattarlo dall’Arsenal alla cifra – assurda, per quello che sta dimostrando – di 5 milioni. Dopodiché, seppure Baroni vorrebbero tenerselo ben stretto, il club biancoceleste potrebbe pensare bene di innescare un’asta di livello europeo. Se Lotito riuscisse a spingere le offerte fino al 50/60 milioni riuscirebbe a centrare una plusvalenza grossolana, decisamente salutare per le casse del club. La Lazio, dal canto suo, sembra aver cambiato filosofia rispetto agli anni addietro: i big non verranno trattenuti in ogni caso. Ma lasciati andare, se ne facessero richiesta, per alimentare le finanze e incentivare il mercato. La Juve, dal canto suo, potrebbe avere denaro fresco con la cessione di Cambiaso. Pare un incastro perfetto. Vedremo, se prenderà corpo. Nel frattempo, sta circolando un’altra voce grossa da 80 milioni di euro <<<