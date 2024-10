RELIVE / Lipsia-Juventus 2-3: rivivi le emozioni del match!

Dopo il debutto vittorioso, la Juventus affronta il Lipsia in trasfera: segui il LIVE della diretta di Champions League dei bianconeri

90’+9: FINISCE LA PARTITA! La Juventus supera il Lipsia rimontando in dieci uomini. Quattro gol e tre pali per un secondo tempo pieno di emozioni e condizionato da alcune scelte discutibili dell’arbitro.

90’+9: Ancora ci prova Orban sul cross dalla destra: tiro tra i guantoni di Perin.

90’+8: Ammonito Perin per perdita di tempo.

90’+7: Orban pizzica soltanto il cross del Lipsia dalla destra.

90’+5′: OCCASIONE LIPSIA: Xavi Simons semina il panico a centrocampo: alla fine la palla finisce ad Andre Silva che calcia però addosso alla difesa della Juve.

90’+4′: OCCASIONE LIPSIA: da cross rasoterra Sesko, molto libero in area, calcia di piatto centrando Perin.

90’+2: Orban colpisce ancora male di testa da calcio d’angolo: il tiro finisce altissimo.

90’+1: Entra Andre Silva per Openda.

90′ Nove minuti di recupero.

89′ Orban colpisce di testa dopo un cross sulla trequarti: tiro debole e parata facile per Perin.

87′ Fuori Seiwald e Geertruida, dentro Vermeeren e Poulsen.

87′ Intervento prodigioso di Kalulu che anticipa Openda a pochi passi dalla porta.

85′ Ammonito Conceicao per eccesso di esultanze.

83′ GOL DELLA JUVENTUS! Magia di Conceicao che dribbla un difensore del Lipsia e piazza la palla sul secondo palo.

81′ Flipper in area di rigore della Juve: alla fine Xavi Simons riesce a calciare centralmente ma troppo debolmente per impensierire Perin.

79′ OCCASIONE PER IL LIPSIA! Discesa di Xavi Simons che appoggia per Nusa che prova a piazzare il pallone: decisiva l’opposizione di Kalulu al suo tiro.

79′ Ammonizione per Raum.

77′ Da calcio di punizione Xavi Simons tira ad effetto ma il tiro non gira abbastanza pur terminando di poco dalla porta difesa da Perin.

77′ Rischia Conceicao abbattendo Xavi Simons fuori dalla propria area di rigore. Punizione per il Lipsia.

75′ Cambio per il Lipsia: fuori Haidara, dentro Nusa.

71′ PALO DEL LIPSIA: Palo su tiro di uno scatenato Openda che calcia trovando prima la deviazione di Kalulu. L’azione prosegue e il pallone viene servito di nuovo ad Openda in area sulla destra di Perin ma il suo tiro a giro finisce di poco fuori.

69′ GOL DELLA JUVENTUS! Perla di Vlahovic che colpisce all’angolo sul secondo palo difeso da Gulacasi con un tiro a girare dal limite dell’area.

67′ Reazione della Juventus: Fagioli si libera di due uomini in area e prova a piazzare il colpo senza riuscire ad angolare il pallone che finisce facile tra le mani del portiere.

65′ GOL DEL LISPIA! Sesko non sbaglia dal dischetto: pallone da una parte, Perin dall’altra,

64′ Check finito: CALCIO DI RIGORE PER IL LIPSIA.

62′ Altro check dopo un presunto tocco di mano di Douglas Luiz in barriera su calcio di punizione battuta dal Lipsia.

62′ Esce Savona entra Douglas Luiz.

61′ Esce Yildiz per far spazio tra i pali a Perin.

59′ Espulso Di Gregorio: punito il leggerissimo tocco del portiere sull’uscita su Openda.

58′ Check in corso: Di Gregorio avrebbe toccato la palla di mano fuori area.

57′ OCCASIONE LIPSIA: Xavi Simons buca la difesa con un filtrante che pensa Openda lanciato a rete: prodigiosa l’uscita di Di Gregorio a impedirgli di calciare in porta!

55′ Raum pesca con un cross Sesko solo in area che tutto solo colpisce di testa: la sua palla finisce ampiamente alta.

53′ PALO DEL LIPSIA! Si è accesa la partita: azioni insistita del Lipsia che conclude con Openda dopo un rimpallo, colpendo il palo esterno alla sinistra di Di Gregorio.

53′ Grande momento della Juventus che sembra aver preso il controllo del match.

49′ GOL DELLA JUVENTUS! Conceicao apre sulla sinistra per Cambiaso che va al cross: Vlahovic anticipa Orban e con un sinistro al volo firma il pareggio.

48′ PALO DELLA JUVENTUS! Con un filtrante Fagioli pesca Mckennie al limite dell’area: l’americano di prima serve Koopmeiners alla sua sinistra che dal limite la piazza sul secondo palo colpendo il palo.

45′ Inizia il secondo tempo! Cambio del Lipsia all’intervallo: Dentro Henrichs per Baumgartner.

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

45’+7: Finisce il primo tempo! Un grande gol di Sesko fa la differenza in una partita equilibrata, con poche occasioni da ambo le parti, ma ancora estremamente aperta.

45’+4: Seiwald colpisce in ricorsa dal limite: il suo tiro si impenna finendo in tribuna.

45’+1: Ci prova Fagioli dalla distanza: Gulacsi controlla il pallone spegnersi alla sua sinistra.

45′ Concessi sette minuti di recupero.

43′ Molto timida la reazione della Juventus che non riesce a prendere il sopravvento della partita. Il Lipsia contiene agevolmente, sempre potenzialmente pronta a ripartire.

38′ Check finito: per l’arbitro non c’è fallo. Il gioco prosegue.

37′ Check in corso per un possibile fallo su Vlahovic in area di rigore.

31′ GOL DEL LIPSIA: i padroni di casa sono ancora pericolosi in contropiede: Sesko abbatte la porta di Di Gregorio! Openda pesca Sesko con un filtrante che sorprende Cambiaso e con un gran tiro colpisce la traversa ed entra in rete.

30′ La Juve recupera un pallone sulla trequarti avversaroa: tiro dal limite di Fagioli deviato da Vlahovic che trova però pronto Gulacsi.

28′ Partita molto bloccata: Koopmeiners ci prova dalla lunga distanza ma il suo pallone finisce in curva.

25′ Il Lipsia mantiene maggior mente il controllo del pallone senza però impensierire la retroguardia bianconera.

20′ I due infortuni hanno rallentato la partita, ancora in fase di studio. Regna l’equilibrio a buoni ritmi.

12′ – Anche Nico non ce la fa! Entra Conceicao. Molta sfortuna in questi minuti iniziale per la Juventus che è stata costretta già a due sostituzioni.

9′ – Qualche problema anche per Nico Gonzalez: si scalda precauzionalmente Conceicao.

6′ – Bremer non ce la fa: pronto a entrare Gatti.

5′ – Bremer a terra per un innaturale movimento del ginocchio durante l’azione di contropiede del Lipsia.

4′ – Dopo una bella sortita bianconera, nella ripartenza il Lipsia rischia di colpire con un cross di Openda intercettato da Kalulu che rischia l’autorete.

0′ – Partita iniziata! Il Lipsia gioca il primo pallone.

Buona sera e benvenuti alla diretta testuale di Lipsia-Juventus, incontro valido per la seconda giornata di Champions League. Segui il live di Juvenews.eu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Simons; Openda, Sesko.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Thuram, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula