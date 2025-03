Rassegna stampa – Il Milan pensa a Max, la Juve a Osimhen… con Kolo

Dal futuro della panchina del Milan fino al mercato della Juve: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è sabato 8 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il futuro della panchina rossonera: “Milan, c’è Max per te. Allegri pronto a ritornare“. In alto: “Thuram solo Inter”. A lato: “Il livello si alza. Il bunker Motta e i gol di Retegui. Un doppio test”, “Le donne, lo sport. Cosa manca per la parità”, “Pogacar contro tutti” e “Il Toro ci riprova. A Parma cerca il tris”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Milan tradito”. E poi le parole di Conceicao in conferenza stampa: “Io danneggiato. Il mio ex portavoce pagherà”. In basso: “L’Inter cambia faccia per l’operazione +4”, “Castro azzurro, Spalletti cerca il sì di Santiago”, “Ranking: l’Italia in rimonta sulla Spagna”, “Taranto shock: escluso dalla Serie C” e “Furlani, il salto è d’argento. Oggi Larissa”.

Tuttosport

“Juve: Osi con Kolo”, questo il titolo di Tuttosport che continua: “Il piano per formare una coppia d’attacco stellare”. In taglio alto: “Lautaro-Thuram. Staffetta per il +4” e “Conceicao, per ora salta il portavoce“. A lato: “Toro, un’altra prova d’amore”. In basso: “Furlani, rimani un ragazzo d’oro”, “Dominik l’highlander. Fede, vento in Coppa” e “Special Olympics; via! Torino, il futuro è qui”. Nel frattempo arrivano brutte notizie per Kolo Muani <<<