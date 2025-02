Rassegna stampa – Mercato agli sgoccioli: la Juve cerca rinforzi

Dalla Juve al Milan, passando per Napoli e Roma: il calciomercato si infiamma nel finale. Le principali novità di giornata

Oggi è sabato 1 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Il Milan vede doppio”. E ancora: “Gimenez oggi via libera. Mendes porta Joao Felix, Tomori al Tottenham, Calabria a Bologna”. In alto: “Calha, datemi il derby”. A lato: “Juve, sale Goglichidze. Saint Maximin il dopo Kvara”. In taglio basso: “Adams sfida Retegui re del gol”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Soccorso Motta. Mendes a casa Juve. Caccia al difensore”. E ancora: “Playoff col PSV: Giuntoli sceglie il nuovo centrale”. Sotto: “Champions: Conceicao, c’è il Feyenoord, Gasp contro il Bruges”. A lato spazio a un’intervista esclusiva a De Siervo: “Il campionato si salva così”. In basso: “Il Napoli stringe: Saint-Maximin con Comuzzo”, “Milan a oltranza per Gimenez. Tomori saluta” e “Paredes sogna il Boca Juniors. Ranieri lo blocca”.

Tuttosport

“Juve, offerto Goncalo”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Blitz di Mendes a Torino da Giuntoli: sul tavolo anche il centravanti del PSG“. In alto: “Finalmente CasaToro!”. A lato: “Tomori agli Spurs ‘paga’ Gimenez“. In basso: “Champions: è Italia-Olanda” e “L’Italia in Scozia per un 6 Nazioni sempre più al top”. Ma arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<